„Soll das ein Witz sein?“ : Sky-Reporter verärgert Dresden-Trainer mit Frage nach Klassenerhalt

Düsseldorf Trotz eines 1:0-Sieges beim SV Sandhausen ist der Abstieg von Dynamo Dresden so gut wie besiegelt. Das weiß der Klub, das weiß die Mannschaft, das weiß Trainer Markus Kauczinski. Als der 50-Jährige von Sky-Reporter Marcus Lindemann auf die theoretische Chance angesprochen wird, reagiert der Coach genervt.

Angesichts dieser doch arg minimalen theoretischen Chance reagierte Dynamo-Trainer Markus Kauczinski genervt, als er von Sky-Reporter Marcus Lindemann darauf angesprochen wurde. Dieser hatte den Dynamo-Trainer zunächst gefragt, was dieses 1:0 denn wert sei. Die kurze Antwort: „Ja, nichts“. Doch der Reporter hakte nach: „Heißt?“ Kauczinski zeigte sich verwundert und blaffte zurück: „Wir sind abgestiegen. Oder habe ich irgendwas nicht mitgekriegt?“ Doch für den Reporter steht der Abstieg alles andere als fest, er verwies auf die theoretischen Chancen des Klubs. „Ich habe zusammengerechnet: Drei Punkte Rückstand und das um 14 Tore schlechtere Torverhältnis im Vergleich zum KSC...“. Genervt entgegnete Kauczinski: „Soll das ein Witz ein? Wollen Sie mich jetzt hier verarschen, oder was?“ Den Sky-Reporter schien dies aber nicht zu stören, er beharrte auf seinen Standpunkt: „Das hat nichts damit zu tun, also rein theoretisch wäre es noch möglich.“ Zu viel für den Dyanmo-Trainer, der resignierte und es bei einem „Alles klar“ beließ.

Aufgrund positiver Coronafälle und anschließender Team-Quarantäne konnten die Dresdner erst verspätet den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Die Folge: Acht Spiele in 22 Tagen. Das Mammutprogramm war nicht zu stemmen für aufopferungsvoll kämpfende Sachsen. In acht Partien verlor das Team bei zwei Siegen fünfmal. Zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt. Nach vier Jahren in der 2. Bundesliga muss Dynamo nun den bitteren Gang in die 3. Liga antreten.