1:4 nach 1:0 Dresden erleidet heftigen Rückschlag im Aufstiegsrennen

Die Sachsen gehen nun mit einem Punkt Rückstand auf den VfL Osnabrück und den SV Wehen Wiesbaden in das Saisonfinale am Samstag. Spitzenreiter SV Elversberg hat den Aufstieg bereits sicher, der zweitplatzierte SC Freiburg II darf nicht hoch. Bei einem Sieg in Meppen hätte Dresden nur noch das Heimspiel gegen Absteiger VfB Oldenburg gewinnen müssen, um ein Jahr nach dem Abstieg die Zweitliga-Rückkehr perfekt zu machen.