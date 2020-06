Kostenpflichtiger Inhalt: Missachtung der Hygieneregeln : Mit schlechtem Beispiel voran

Runter mit Applaus: Dynamos Spieler Patrick Schmidt (l) und die Mannschaft werden nach dem Spiel und dem Abstieg von den Fans vor dem Stadion mit Pyrotechnik gefeiert. Foto: dpa/Robert Michael

Bielefeld Der Sport ächzt seit Monaten unter Einschränkungen durch Corona. Fußball durfte nur unter Einhaltung strengster Hygieneregeln gespielt werden. Beim Saisonabschluss scheint das alles egal. Viele Profis sind schlechte Vorbilder.

Arminia Bielefeld hat eine tolle Leistung vollbracht. Die Ostwestfalen sind in die Bundesliga aufgestiegen. Ein absolutes Überraschungsteam, die Freude dementsprechend im Umfeld immens. Doch mit Feierlichkeiten ist das in Zeiten einer Pandemie so eine Sache. Die Arminia ahnte schon, was da am letzten Spieltag der 2. Liga passieren würde und richtete einen Appell an die Anhängerschaft. Die Fans sollten doch zu Hause bleiben. Der Schutz der Gesundheit habe oberste Priorität. Davon war am vergangenen Sonntagnachmittag dann keine Rede mehr. Wie selbstverständlich feierte die Mannschaft den Erfolg, vor den Toren der Arena standen mehrere Hundert Unterstützer. Natürlich ohne Einhaltung von Mindestabständen. Störte offenbar niemanden. Wohlgemerkt: 36 Kilometer entfernt in Rheda tobt bei Tönnies munter der Coronavirus.

Doch nicht nur in Bielefeld hat man das Regelwerk kurzerhand außer Kraft gesetzt. Auch in Dresden versammelten sich Tausende Fans, um ihren Verein beim Gang in die Drittklassigkeit zu begleiten. Auch dort keine Spur von Rücksichtnahme. Als hätte es nie eine Pandemie gegeben. Die Ordnungskräfte griffen punktuell ein, aufgelöst wurden die Versammlungen indes nicht. Ob es ein Nachspiel von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gibt, ist noch unklar. Niemand will als Spielverderber dastehen. Und genau das ist das Problem: Für viele scheint es ein Spiel zu sein.

Info Start der Tennis-Saison im August ATP Die Herren starten am

14. August in Washington wieder mit der Tennissaison. WTA Die Frauen greifen elf Tage früher beim WTA-Turnier in Palermo wieder zum Schläger.

Auch auf der Insel ist einiges aus dem Ruder gelaufen. In Liverpool feierten Tausende Menschen den Gewinn der Meisterschaft nach 30 Jahren. Jürgen Klopp war mit dem Verhalten der Fans überhaupt nicht einverstanden und forderte sie auf, zu Hause zu bleiben. „Wir sind es den Schwächsten in unserer Gesellschaft schuldig“, schrieb Klopp am Montag in einem offenen Brief an die Lokalzeitung „Liverpool Echo“, „dem Gesundheitspersonal, das so viel gegeben hat und dem wir applaudiert haben, und der Polizei und den örtlichen Behörden, die uns als Verein helfen.“

Der Klub zeigte sich einigermaßen zerknirscht und verurteilte die Vorfälle, bei denen es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen war. Der Sachschaden soll umgerechnet bei mehr als 10.000 Euro liegen. Klopp, der in dem Brief auch seine Liebe zu Liverpool und seinen Dank an die Anhänger für die Unterstützung während der Saison bekundete, appellierte eindringlich an die Vernunft der Fans. „Eure Leidenschaft ist meine Leidenschaft“, schrieb der 53-Jährige, „aber jetzt ist das Wichtigste, dass wir solche Art von Versammlungen unterlassen.“ Der Trainer versprach, die Meisterparty werde nachgeholt. „Wenn die Zeit reif ist, werden wir feiern“, versicherte er. „Wir werden diesen Moment genießen, und wir werden die Stadt rot anmalen. Aber vorerst bleibt bitte zu Hause, soweit das möglich ist. Das ist weder die Zeit, um sich in großen Gruppen im Stadtzentrum aufzuhalten, noch um sich in der Nähe von Fußballstadien zu versammeln.“

Doch nicht nur im Fußball wird es mit der Vorbildfunktion schon mal holprig. Als besonders schwieriger Fall entpuppt sich der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev. Vor ein paar Tagen tourte er noch mit Novak Djokovic und ein paar Kollegen auf einer sogenannten Adria-Tour. Die Geschichte geriet zum Desaster, weil sich im Laufe der Zeit etliche Menschen mit dem Virus infizierten. Hernach gelobten alle Beteiligten Besserung, und Zverev verabschiedete sich in eine selbst verordnete 14-tägige Quarantäne. Nicht im Plattenbau in Neukölln, sondern schon Schickimicki in Monaco an der Côte d‘Azur. In einem Video des Modedesigners Philipp Plein ist jedenfalls zu sehen, wie es sich der 23-jährige Hamburger auf einer Party gut gehen lässt. Die Sequenz aus der Story von Plein wurde wenig später gelöscht.

