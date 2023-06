„Ein Stück weit Irrsinn“ Ärger über Aufstiegsregelung zur 3. Liga

Trotz Schwabls beschwichtigender Worte scheint gewiss, dass die Atmosphäre am Mittwoch (20.30 Uhr/rbb) im ausverkauften Stadion der Freundschaft kochen wird. Dann gastiert die SpVgg zum Hinspiel in Cottbus, am Sonntag (13.00 Uhr/BR und MagentaSport) folgt das Rückspiel in Unterhaching.