Laut Sportschau-Bericht Drittligisten wollen bei Investoren-Deal profitieren

Insgesamt 15 Fußball-Drittligisten wollen einem Bericht der ARD-Sportschau zufolge bei einem möglichen Investoren-Deal der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ebenfalls profitieren. Die Clubs haben demnach in einem Brief an die DFL eine Beteiligung gefordert. Das Schreiben soll in dieser Woche auch dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zugestellt worden sein. Die Klubs, zu denen unter anderen auch der Dynamo Dresden, der TSV 1860 München und der MSV Duisburg gehören sollen, berufen sich bei der Forderung nach einer finanziellen Beteiligung auf drei Aspekte. Die DFL war für eine Reaktion angefragt.