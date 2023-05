„Hat mich emotional aufgewühlt“ So sehr freut sich Fortuna-Trainer Thioune über Aufstieg des VfL Osnabrück

Den ersten von gleich mehreren Nervenkrimis am vergangenen Fußball-Wochenende erlebten Fortuna-Trainer Daniel Thioune und sein Team im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Das Saisonfinale der Dritten Liga hatte es am Samstag schließlich in sich, noch bevor es kurz darauf in der Bundesliga zum dramatischen Finale im Kampf um die Meisterschaft und am Pfingstsonntag zum nicht minder fesselnden Aufstiegsfinish in der Zweiten Liga kam.