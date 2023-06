Klos weint, Fans sorgen für Chaos Bielefeld zerlegt sich selbst

Er könne „nicht das sagen, was ich denke und fühle, weil ich Kapitän dieser Mannschaft bin“, sagte Klos: „Ich werde mich nicht vor diese Mannschaft stellen. Wie könnte ich das machen?“ Er sei schließlich „authentisch“ - gleichwohl wolle er auch den Gang in die 3. Liga mitgehen: „Ich höre so nicht auf. Es ist mein Verein.“ Die Arminia entschuldigte sich „für die Geschehnisse auf und neben dem Platz“ und kündigte an, „alles gründlich aufzuarbeiten und dann auch nach Kenntnis aller Ereignisse einzuordnen“.