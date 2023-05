Kuriose Szenen in der 3. Liga Wehen Wiesbaden feiert den Aufstieg mit Fans zu früh

Das Finale in der 3. Liga am Samstagnachmittag war dramatisch. Mit zwei Toren in der Nachspielzeit drehte der VfL Osnabrück sein Heimspiel gegen den BVB II und schaffte so noch sensationell den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dies taten auch die Fans des SV Wehen Wiesbaden, allerdings zu früh.