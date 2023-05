Ablenkung vor Bundesligafinale So irre ist der Aufstiegskampf in der 3. Liga

Ganz Fußballdeutschland schaut am Samstag auf die Bundesliga. Das ist verständlich, schließlich kann der BVB die vermeintlich nie endende Bayern-Dominanz mit einem Sieg gegen Mainz durchbrechen. Gegen das, was jedoch kurz vor dem Anstoß der Bundesliga passiert, ist die Meisterschaftsentscheidung fast schon unspektakulär. In der 3. Liga geht es schließlich im Aufstiegskampf nicht darum, ob wer patzt, am Ende könnte entscheidend sein, wer ein Tor mehr schießt.