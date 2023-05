Persönliche und gesundheitliche Gründe Ex-Fortuna-Keeper zieht sich aus dem Fußball zurück

Zwischen 1991 und 1997 hatte er das Tor bei Fortuna Düsseldorf gehütet. In dieser Zeit erlebte er sowohl die beiden Abstiege aus der Bundesliga in die Regionalliga, als auch den Durchmarsch zurück in den Jahren 1994 und 1996. 1997 verließ er den Verein und wechselte zu PSV Eindhoven. Später stand er dann noch bei Arminia Bielefeld, Kaiserslautern, Energie Cottbus, dem MSV Duisburg, Dinamo Zagreb und Rapid Wien zwischen den Pfosten.