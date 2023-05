3. Liga kompakt Unfassbarer Aufstiegswahnsinn beim VfL Osnabrück, Trauer in Saarbrücken

Düsseldorf · Der VfL Osnabrück hat in buchstäblich letzter Sekunde den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Die Lila-Weißen drehten gegen den BVB II einen 0:1-Rückstand in der Nachspielzeit.

27.05.2023, 15:32 Uhr

Bis in die Nachspielzeit sah es aus, als könne der BVB II dem VfL Osnabrück den Aufstieg versauen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Der VfL Osnabrück steigt in die 2. Bundesliga auf. Und wie! Bis zum Ende der regulären Spielzeit hatte die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger mit 0:1 zurückgelegen. Als Ba-Muaka Simakala in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich traf, glaubten die wenigsten noch an eine Chance. Doch zwei Minuten später traf Jannes Wulff dann doch noch zum Sieg und damit auch zum Aufstieg. Bis dahin wähnte sich der SV Wehen Wiesbaden bereits als direkter Aufsteiger. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski besiegte am letzten Drittliga-Spieltag den Halleschen FC dank eines Tores von Bjarke Jacobsen und muss nun in der Relegation gegen den Tabellen-16. der 2. Bundesliga ran. Trauer hingegen nun beim 1. FC Saarbrücken, der Viktoria Köln mit 2:1 besiegte, aber auf einen Patzer der Konkurrenz angewiesen war. Dynamo Dresden hatte trotz des 2:1-Siegs gegen den VfL Oldenburg ebenfalls keine Chance mehr. Meister wurde am Ende die bereits aufgestiegene SV Elversberg, die sich mit einem 2:1-Erfolg beim FC Ingolstadt aus der 3. Liga verabschiedete. Der nicht-aufstiegsberechtigte Tabellenzweite SC Freiburg II gewann zum Abschluss mit 2:0 gegen den SV Meppen. Für den MSV Duisburg gab es zum Abschluss der Saison noch einmal eine Niederlage. Die Elf von Trainer Torsten Ziegner unterlag beim SV Waldhof Mannheim mit 1:3. Rot-Weiss Essen kam zum Saisonabschluss in der Liga zu einem 2:2-Unentschieden gegen den SC Verl. Auf sie wartet nun noch das Niederrheinpokalfinale gegen Rot-Weiß Oberhausen. In den weiteren Partien trennten sich der FSV Zwickau und TSV 1860 München mit 2:2, die SpVgg Bayreuth und Erzgebirge Aue trennten sich ebenfalls unentschieden mit einem 3:3.

(loy)