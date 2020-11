3. Liga : Duisburg wartet weiter auf den ersten Sieg unter Lettieri

München Die Zebras bleiben in der 3. Liga weiter im Tabellenkeller. Bei Waldhof Mannheim verpasste Trainer Gino Lettieri den ersten Sieg seit seiner Rückkehr. Die Position an der Tabellenspitze konnte der 1. FC Saarbrücken dagegen behaupten.

Der MSV Duisburg musste sich beim SV Waldhof Mannheim mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Für die Hausherren traf Arianit Ferati zwei Mal sehenswert (3./60.), für den MSV erzielten Darius Ghindovean (11.) und Moritz Stoppelkamp (47.) die Tore. Durch die Punkteteilung bleiben die Zebras zum sechsten Mal in Folge sieglos und verpassten den vorübergehenden Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.

Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken bleibt in der 3. Fußball-Liga zum fünften Mal nacheinander ohne Niederlage. Im Duell der Aufsteiger bewies das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Dienstagabend Moral, musste sich aber mit einem 1:1 (1:0) bei Türkgücü München begnügen. Mit 24 Punkten nach zwölf Spielen liegen die Saarländer weiter an der Tabellenspitze.