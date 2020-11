MSV-Trainer sieht Fortschritt : Lettieri nach 0:0 stolz auf seine Mannschaft

MSV-Trainer Gino Lettieri. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Der MSV Duisburg steckt weiter in der Ergebniskrise. Beim Debüt von Rückkehrer Gino Lettieri mussten sich die Zebras mit einem 0:0 gegen den Halleschen FC begnügen. Der Trainer war dennoch zufrieden mit seiner Mannschaft.

Gino Lettieri hat bei seiner Rückkehr als Duisburger Trainer einen Punkt geholt. Dass es im Drittliga-Nachholspiel gegen Halle beim torlosen Remis blieb, lag jedoch vor allem MSV-Torwart Leo Weinkauf und Gäste-Torjäger Terrence Boyd, die sich ein Privatduell lieferten. Mit einem klaren Sieger: Weinkauf.

Dabei startete der MSV durchaus forsch in die Partie, zeigte gerade in der ersten Halbzeit den von Lettieri verlangten Mut und erarbeitete sich hochkarätige Torchancen. Am Ende fehlte jedoch auch das nötige Glück, wie beim Schuss von Connor Krempicki. In der 18. Minute schlenzte der Mittelfeldspieler den Ball aus 20 Metern an die Unterkante der Latte, von dort sprang die Kugel Zentimeter vor die Linie. Beim Nachschuss von Lukas Scepanik reagierte HFC-Torhüter Sven Müller glänzend. „Wenn man in so einem Spiel das erste Tor macht, verläuft die Partie ganz anders“, sagte Lettieri.

Doch wie so oft in der laufenden Saison wendete sich das Blatt mit zunehmender Spieldauer – auch aus konditionellen und Kraft Gründen. Zwar habe sein Team dieses Mal länger durchgehalten, doch habe man am Schluss schon gemerkt, dass die Räume für den Gegner größer wurden, weil wir zu weit auseinanderstanden“, sagte Lettieri. Vor allem Halles Angreifer Boyd bereitete der Duisburger Defensive arge Probleme. Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergab der 29-Jährige binnen weniger Minuten teils sehr gute Möglichkeiten. Zweimal hielt Weinkauf, der schon in Halbzeit eins eine Eins-gegen-eins gemeistert hatte, bravourös. „Am Anfang hatte ich noch dem Keeper gratuliert und habe ihm gesagt: „Hey, jetzt reicht´s aber langsam!“ Danach habe ich ja nicht mal mehr aufs Tor getroffen!“, sagte Boyd nach dem Spiel bei MagentaSport und zeigte sich selbstkritisch: „Halle hat heute gut gespielt, das einzige Problem war, dass sie Terrence Boyd vorne drin hatten.“

So musste sich Lettieri am Ende bei seinem Torhüter bedanken, dass seine Mannschaft am Ende nicht noch als Verlierer vom Platz ging. Seine Rückkehr auf den Trainerstuhl des MSV wertete der 53-Jährige dennoch positiv. „Wir hätten sicherlich auch verlieren können. Aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, was sie in so kurzer Zeit geleistet hat“, sagte Lettieri: „Die Jungs haben schon vieles von dem umgesetzt, was ich von ihnen erwarte. Wir sind auf einem guten Weg.“