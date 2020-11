3. Liga : Saarbrücken führt vor Sechzig - Kaiserslautern holt ersten Sieg

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken besiegt Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden mit 2:1. Der Aufsteiger bleibt damit Spitzenreiter der 3. Liga. Im Keller atmet Kaiserslautern nach dem ersten Saisonsieg auf.

Aufsteiger 1. FC Saarbrücken bleibt Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok setzte sich am Samstag im Topspiel des 9. Spieltags gegen den großen Aufstiegsfavoriten SG Dynamo Dresden mit 2:1 (1:1) durch. Mitten in einer Saarbrücker Drangphase brachte Christoph Daferner die Gäste aus Dresden in der 16. Minute die Führung, Nicklas Shipnoski gelang noch vor der Pause der Ausgleich (45.+1). Sebastian Jacob erzielte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den umjubelten Siegtreffer (90.+1).