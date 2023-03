Erster Viertelfinaleinzug seit 2012 AC Mailand reicht 0:0 gegen Tottenham zum Weiterkommen

Der italienische Spitzenklub AC Mailand hat zum ersten Mal seit elf Jahren wieder das Viertelfinale der Champions League erreicht. Milan reichte am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel ein 0:0 bei den Tottenham Hotspur für den Einzug in die Runde der besten acht Teams Europas. Das Hinspiel hatten die Italiener mit 1:0 gewonnen. In einem über weite Strecken zähen Spiel sah Tottenhams argentinischer Fußball-Weltmeister Cristian Romero nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (77.). Die Auslosung der Viertelfinal-Partien findet am 17. März statt.