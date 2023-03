Operation notwendig Saison-Aus für PSG-Star Neymar

Neymar selbst meldete sich am frühen Montagabend via Instagram mit einem kurzen Satz zu Wort. „Ich werde stärker zurückkommen“, schrieb der 31-Jährige unter ein Bild, das ihn in einer PSG-Trainingsjacke zeigt. Neymar hatte sich am 19. Februar im Spiel gegen OSC Lille (4:3) die Verletzung zugezogen. Da der Offensivspieler in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, sprach sich die medizinische Abteilung von PSG für eine Operation aus.