Vor dem Achtelfinal-Rückspiel Bayern-Fans protestierten mit Banner gegen Katar und PSG

Teile der Fans des FC Bayern haben vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League die Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß an Paris Saint-Germain martialisch aufgegriffen. „Unser Metzger schlachtet den langen Arm von Katar“, stand am Mittwochabend auf einem Banner auf Französisch. Dazu war ein Abbild von Hoeneß mit erhobenem Mittelfinger und Hackebeil in der Hand über einem abgetrennten Arm mit dem Logo von PSG und Qatar Airways zu sehen.