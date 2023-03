Champions-League-Achtelfinale Der neue BVB in der Millionen-Prüfung

Die unschlagbaren Dortmunder Serientäter stiegen aufgepumpt mit Selbstbewusstsein in den Flieger nach London. Neben dem zuletzt angeschlagenen Donyell Malen trat auch Stammtorhüter Gregor Kobel (muskuläre Probleme) die Reise an, ein Einsatz erscheint also möglich. Sollte der große Rückhalt ausfallen, wird am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) wie gegen RB Leipzig (2:1) sein Vertreter Alexander Meyer gefordert sein. Das Vertrauen hat er.