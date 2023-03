VAR-Eingriff war falsch Warum der BVB in einem Fall zurecht wütend ist

In diesem Fall geht es um die „unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche“. Also: War der Arm von Marius Wolf absichtlich da oder war es Teil einer „natürlichen“ Bewegung? Prime-Video-Experte Wolfgang Stark plädierte während der Live-Übertragung für letzteres und hätte den Elfmeter nicht gegeben. Makkelie sah das anders. Für die Schiedsrichter-Experten Collinas Erben war es eine „mindestens vertretbare Entscheidung“ des Niederländers, wie sie auf Twitter erklärten: „Bei der Uefa geht es, was die unnatürliche Vergrößerung des Körpers betrifft, noch etwas strenger zu als in der Bundesliga.“