Eklat vor Gruppenspiel in Marseille : Vermeintlicher Fan von Frankfurt zeigt Hitlergruß

Anhänger von Eintracht Frankfurt auf der Tribüne. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Marseille Rund um das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille kommt es zu Ausschreitungen - im und außerhalb des Stadions. Ein vermeintlicher SGE-Fan leistet sich eine widerliche Entgleisung.

Rund um das Champions-League-Gruppenspiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille ist es zu Ausschreitungen gekommen. Nach mehreren Zusammenstößen außerhalb des Stadions schossen Anhänger beider Fanlager auch vor dem Anpfiff am Dienstag im Stade Velodrome Pyrotechnik und Böller in die jeweils anderen Fanblöcke, die Polizei positionierte sich daraufhin im Frankfurter Block. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Präfektur berichtet, sollen deutsche Anhänger auf der Tribüne zudem den Hitlergruß gezeigt haben. Laut „Bild“ bemüht sich die Eintracht, den Verdächtigen zu identifizieren.

Des saluts nazis aperçus au Vélodrome du côté des supporters de Francfort… décidément en ce moment… HONTEUX. #OMSGE #UCL pic.twitter.com/QMvee12ggi — BeFootball (@_BeFootball) September 13, 2022

„Wir schämen uns für Menschen, die aus Frankfurt kommen, den Adler auf der Brust tragen und den Hitler-Gruß zeigen. Ihr gehört nicht zu diesem Verein, zu dieser Stadt, ihr gehört nicht zu uns“, schrieb die Fanabteilung der Eintracht auf Facebook.

Zuvor hatten Anhänger von Marseille bereits vor dem Stadion Pyrotechnik und Böller gezündet. Nach dem Einlass kam es auf den Rängen zu Provokationen zwischen Heimfans und den Anhängern im Gästeblock. Am Montagabend waren bereits acht Personen nach einer Schlägerei in der Innenstadt festgenommen worden, darunter ein Deutscher, wie die örtliche Polizei mitteilte. Am Dienstag kamen demnach sechs weitere Festnahmen dazu.

Der Eintracht-Anhang musste sich in der südfranzösischen Hafenstadt auf strikte Einschränkungen einstellen, für gewisse Areale in der Stadt sprachen die Behörden von Marseille Aufenthaltsverbote aus. In Bussen wurden die Frankfurter Fans laut Präfektur „ohne Zwischenfälle“ aus der Innenstadt zum Stadion gebracht.

Für den Bundesligisten könnten die Vorkommnisse drastische Folgen nach sich ziehen, da die SGE nach dem Platzsturm im Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United von der Europäischen Fußball-Union zu einem Zuschauerausschluss im nächsten internationalen Spiel verurteilt worden war. Die Strafe war für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden, könnte nach den Vorfällen in Marseille aber in Kraft treten.

Ihre nächsten beiden Champions-League-Spiele bestreitet die Eintracht gegen Tottenham Hotspur. Am 4. Oktober tritt die SGE zunächst zuhause an, rund eine Woche später findet die Partie in London statt.

(sid/dpa)