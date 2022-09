Nach Tod der Queen : Europa-League-Duell zwischen Arsenal und Eindhoven wird verlegt

London Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. muss das für Donnerstag angesetzte Europa-League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und der PSV Eindhoven verlegt werden.

Das Spiel in der Europa League zwischen dem FC Arsenal und der PSV Eindhoven wird am kommenden Donnerstag nicht wie vorgesehen um 21.00 Uhr stattfinden. Die teilte die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Montag Eindhoven mit, dass die Partie abgesagt wird.