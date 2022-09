Bundesliga kompakt : Rose und Leipzig schlagen BVB deutlich – Stuttgart punktet in München

Leipzigs Trainer Marco Rose und Amadou Haidara jubeln nach dem 2:0 für Leipzig. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Marco Rose hat ein perfektes Debüt mit RB Leipzig gefeiert: Gegen Ex-Klub Borussia Dortmund gab es einen 3:0-Heimsieg. Der VfB Stuttgart punktete derweil beim FC Bayern München, Mainz verlor erstmals auswärts.

RB Leipzig - Borussia Dortmund 3:0 (2:0)

Den Ex-Klub geärgert, das Debüt in der Heimatstadt mit Bravour gemeistert: Marco Rose hat in seinem ersten Spiel als Trainer von RB Leipzig die sofortige Trendumkehr beim kriselnden DFB-Pokalsieger eingeleitet. Die Leipziger gewannen am 6. Spieltag das unterhaltsame Duell gegen Roses Ex-Klub Borussia Dortmund mit 3:0 (2:0) und feierten den dringend benötigten zweiten Saisonsieg.

Laufbereitschaft, Einsatz, Spielfreude - vier Tage nach der schmachvollen Champions-League-Pleite gegen Schachtar Donezk (1:4) zeigte sich RB unter dem neuen Coach bereits deutlich verbessert. Willi Orban per Kopf (6.), Dominik Szoboszlai per sehenswertem Weitschuss (45.) und Amadou Haidara (84.) trafen für die Sachsen. Der BVB kassierte mit der zweiten Saisonniederlage einen Dämpfer im Kampf um die Tabellenführung.

FC Bayern - VfB Stuttgart 2:2 (1:0)

Bayern München tritt nach dem dritten Unentschieden in Serie in auf der Stelle und geht angeschlagen in das brisante Wiedersehen mit Robert Lewandowski. Der deutsche Rekordmeister kam gegen den VfB Stuttgart nicht über ein enttäuschendes 2:2 (1:0) hinaus. Gegen den FC Barcelona mit dem früheren Münchner Torgaranten Lewandowski muss am Dienstag in der Champions League eine deutliche Steigerung her.

Mathys Tel brachte die Bayern in Führung und verewigte sich im Alter von 17 Jahren und 136 Tagen als jüngster Torschütze in der Münchner Bundesliga-Historie (36.). Der eingewechselte Chris Führich egalisierte (57.) für den VfB, Jamal Musiala (60.) stellte den alten Abstand wieder her. Doch Neuzugang Serhou Guirassy (90.+2, Foulelfmeter) schockte die Münchner.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Niko Kovac hat mit dem VfL Wolfsburg an alter Wirkungsstätte den ersehnten Befreiungsschlag geschafft. Die Niedersachsen gewannen bei Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0) und schafften im sechsten Saisonspiel den ersten Sieg. Kovac dürfte damit etwas durchatmen können, nachdem er 2019 als Bayern-Coach nach einem 1:5 bei der SGE entlassen worden war.

Maxence Lacroix (60.) sorgte für den sechsten Triumph in den letzten sieben Gastspielen beim Lieblingsgegner. Frankfurt leistete sich im Duell der Trainer mit ihren Ex-Klubs nach vier ungeschlagenen Partien eine völlig unnötige Niederlage. Für das Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille am Dienstag muss sich das Team von Oliver Glasner gehörig steigern.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:2 (0:0)

Hertha BSC und Bayer Leverkusen haben sich nach einer packenden zweiten Halbzeit 2:2 (0:0) getrennt. Für Leverkusen waren Kerem Demirbay und Patrik Schick erfolgreich, auf Seiten der Berliner trafen Suat Serdar und Marco Richter.

TSG Hoffenheim - Mainz 05 4:1 (0:0)

Die TSG Hoffenheim hat ihre schwarze Serie gegen zehn Mann des FSV Mainz 05 beendet und ist in der Tabelle an den Rheinhessen vorbeigezogen. Nach drei Heim-Niederlagen gegen den FSV in Folge gewannen die Kraichgauer am 6. Spieltag 4:1 (0:0) gegen die lange in Unterzahl spielenden Mainzer.

Stürmerstar Andrej Kramaric (53.), Grischa Prömel (69.), Munas Dabbur (80.) und Pavel Kaderabek (90.+2) trafen für die Hoffenheimer, die alle drei Heimspiele der jungen Saison gewinnen konnten - so eine Serie zum Start einer Spielzeit gab es im Kraichgau zuvor noch nie.

(stja/dpa/SID)