Champions League kompakt : Matip erlöst Liverpool - Brügge glänzt in Porto

Pilsen Joel Matip hat den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp in der Champions League vor einem Fehlstart bewahrt. Auch Inter Mailand und der FC Brügge durften jubeln. In der Frankfurt-Gruppe D verlor Tottenham bei Sporting.

Mo Salah brachte die phasenweise drückend überlegenen Liverpooler in Führung (17.). Mohammed Kudus (27.) glich für den niederländischen Rekordmeister aus, ehe Matip in der 89. Minute für die späte Entscheidung sorgte. Zum Auftakt hatte es eine 1:4-Niederlage beim italienischen Erstligisten SSC Neapel gegeben.

Auch Inter Mailand durfte jubeln. Der italienische Pokalsieger gewann in Vorrundengruppe C bei Außenseiter Viktoria Pilsen mit 2:0 (1:0) und verbuchte eine Woche nach der Auftaktniederlage gegen Bayern München (0:2) den ersten Erfolg.

In Gruppe D feierte Sporting Lissabon dank eines starken Endspurts den nächsten Dreier. Die Portugiesen, die zum Königsklassen-Start Eintracht Frankfurt deutlich (3:0) bezwungen hatten, besiegten Tottenham Hotspur dank später Tore von Paulinho (90.+1) und Arthur Gomes (90.+3) mit 2:0 (0:0). Tottenham, das noch zum Auftakt gegen Olympique Marseille erfolgreich gewesen war (2:0), ist nächster Gegner der Eintracht am 4. Oktober.

Für Inter mit Nationalspieler Robin Gosens in der Startformation trafen derweil der frühere Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko (20.) und der Niederländer Denzel Dumfries (70.). Pilsen, das nach einer Roten Karte gegen Pavel Bucha (61.) in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielen musste, bleibt ohne Punkt. Die Tschechen, die schon ihr erstes Spiel gegen den FC Barcelona deutlich verloren (1:5) hatten, sind am 4. Oktober Gegner des FC Bayern.