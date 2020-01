Schiris werden „allein gelassen“ : DFB-Präsident Keller will neue Handspielregel

Offenbach/Main Hand oder kein Hand? Diese Frage sorgt im Fußball fast jede Woche für Diskussionen. DFB-Präsident Fritz Keller will sich deshalb vehement für eine Reform der Regel einsetzen.

DFB-Präsident Fritz Keller will sich vehement für eine Reform der Handregel im Fußball einsetzen. „Das muss geändert werden. So geht das nicht mehr“, sagte der 62-Jährige am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball Liga in Offenbach im „Sport1“-Interview. Der DFB werde bei der Europäischen Fußball-Union „hinterlegen, dass diese Regel nicht haltbar ist. Angekündigt habe ich das schon bei der entsprechenden Organisation in der FIFA und dann werden wir sehen“, sagte Keller. „Ich glaube, dass die anderen europäischen Fußballländer sich da auch anschließen werden.“