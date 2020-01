Vorbereitung : Köln auch im dritten Testspiel sieglos

Kölns Kingsley Ehizibue (l) im Duell mit Theo Bongonda vom KRC Genk. Foto: dpa/Yorick Jansens

Benidorm Der 1. FC Köln ist auch im dritten Testspiel zur Vorbereitung auf die Rückrunde sieglos geblieben. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol kam gegen den KRC Genk zu einem 1:1 .

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wartet weiter auf seinen ersten Sieg im neuen Jahr. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol kam am Freitag im Trainingslager in Benidorm beim Test gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk zu einem 1:1 (0:0). Ismail Jakobs (59.) brachte den FC gegen das Team des deutschen Trainers Hannes Wolf in Führung.

Theo Bongonda (72.) glich wenig später aus, kurz zuvor hatte Jakobs (70.) einen Kopfball an den Innenpfosten gesetzt. Am Dienstag hatten sich die Kölner in den Spielen gegen die belgischen Klubs RSC Charleroi (1:2) und KV Mechelen (2:2) nicht durchsetzen können.

In der Liga geht es für den Tabellen-15. am 18. Januar (15.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.

Auch die Wölfe warten noch auf den ersten Sieg in der Vorbereitung. Ohne Topstürmer Wout Weghorst und Rückkehrer Daniel Ginczek hat der VfL im ersten von zwei Testspielen am Freitag in Albufeira offensiv nur wenige Akzente setzen können. Gegen den FC Seoul aus Südkorea kam die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner (45), der verschiedene taktische Systeme spielen ließ, nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Den Treffer für die Wölfe erzielte Yunus Malli (14.) nach einer sehenswerten Einzelleistung, kurz vor Schluss verschoss der 27-Jährige einen Foulelfmeter.

Am Nachmittag stand für Wolfsburg zum Abschluss des Trainingslagers in Portugal noch eine weitere Partie gegen Servette Genf (17.00 Uhr) auf dem Programm.

Doppelpacker Jensen rettet Augsburg Remis gegen Brügge

Der FC Augsburg trennte sich derweil im zweiten Testspiel im Trainingslager auf Malta 3:3 (1:1) vom belgischen Erstligisten Cercle Brügge. Einen Tag nach dem 4:0 gegen den maltesischen Klub Hibernians FC traf der eingewechselte Fredrik Jensen (53./83) doppelt für die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt.

Rani Khedira (33.) schoss nach Vorlage von Hertha-Leihgabe Eduard Löwen das zwischenzeitliche 1:1. Am Samstag fliegt das Team zurück nach Augsburg.

(dpa/old)