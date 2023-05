Von Sommer bis Selke Auf diese Spieler kommt es im Meisterkampf besonders an

Im engen Meisterfinale gucken natürlich alle zunächst auf sich selbst, das bestätigte auch Dortmunds Trainer Edin Terzic am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Doch es könnten auch Spieler Einfluss auf den Kampf um den Titel in der Bundesliga nehmen, die weder in Dortmund noch in München spielen, sondern bei den Gegnern der beiden.