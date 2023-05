Von Sommer bis Selke Auf diese Spieler kommt es im Meisterkampf besonders an

Leandro Barreiro (Mainz 05)

Der Luxemburger steht sinnbildlich für die Mainzer: aggressiv, lässt sich nicht unterkriegen – und trifft auch ganz gern mal. Doch die Stärke liegt, wie die der gesamten Mainzer Mannschaft, in der Defensive. Auf die werden sie auch in München hoffen, wenn der FSV am letzten Bundesliga-Spieltag in Dortmund antritt. Denn die Rheinhessen könnten der letzte Stolperstein für den BVB sein – und ganz nebenbei dem FC Bayern zum nächsten Titel in der Bundesliga verhelfen. Und Barreiro könnte eine große Rolle durch seine ekelige Spielweise dabei spielen, wenn er im Mittelfeld den BVB-Akteuren um Jude Bellingham, Karim Adeyemi oder Donyell Malen die Lust am Spielen nimmt.