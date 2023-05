„Blauen Wurzeln treu bleiben“ Özil gönnt BVB die Schale nicht und hofft auf Schalke-Klassenerhalt

Özil hatte einst beim FC Schalke 04 den Sprung in den Profifußball geschafft. Nach seinem Wechsel zu Werder Bremen wurde er deutscher Nationalspieler. Unter Bundestrainer Joachim Löw hat er insgesamt 92 Länderspiele (23 Tore) bestritten und bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien den Titel gewonnen. 2018 trat er aus der Nationalelf zurück, nachdem es vor der WM in Russland viel Wirbel um ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan gegeben hatte. Nach Stationen bei internationalen Topklubs wie Real Madrid und dem FC Arsenal wechselte er 2021 in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Anfang des Jahres hatte er in Diensten von Basaksehir seine Karriere beendet.