Wegen Corona-Krise : Bundesliga-Partien können in andere Stadien verlegt werden

Frankfurt Die DFL hält trotz der Corona-Krise weiter an ihrem Plan fest, die laufende Saison vollständig und inklusive Relegation beenden zu wollen. Aus „sicherheitstechnischen Gründen“ könnten sogar Bundesliga-Partien in ander Stadien verlegt werden.

In der derzeitigen Corona-Krise können Spiele der Fußball-Bundesliga auch in andere Stadien verlegt werden. Es gebe die Möglichkeit, „ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen“, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstag mit. Hintergrund sei, „dass durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auch die Entwicklung eines nur regionalen beziehungsweise lokalen Infektionsgeschehens denkbar ist.“