Ehemaliger Fortuna-Trainer : Funkel lobt DFL-Konzept für Neustart

Berlin Ex-Fortuna Coach Friedhelm Funkel hat sich anerkennend über die DFL-Führung geäußert. Indes glaubt er, dass die fehlenden Zuschauer die Vereine unterschiedlich hart treffen würden.

Friedhelm Funkel hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) für ihre Arbeit am Konzept zum Bundesliga-Restart gelobt. „Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was Christian Seifert, Ansgar Schwenken, die beiden glaub ich an der Spitze der DFL, was die in den letzten Wochen für einen Arbeitsaufwand betrieben haben“, sagte der ehemalige Fortunen-Coach dem Fernsehsender Sky. „Ich glaube, die haben pro Tag 3 oder 4 Stunden geschlafen, um das Produkt Bundesliga wieder ans Laufen zu kriegen. Es ist einzigartig, was die DFL geleistet hat, und ich hoffe, dass sich das auch lohnt“, so Funkel weiter.