Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Bei 61 Menschen ist eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 61 aktuell erkrankten Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 592 Personen sind bereits wieder von der Infektion genesen. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit.

Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 16 in Neuss, 15 in Dormagen, je acht in Jüchen und Kaarst, sieben in Grevenbroich, fünf in Meerbusch sowie je eine in Korschenbroich und Rommerskirchen.