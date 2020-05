„Unanständig“ : Bayern-Boss Rummenigge kritisiert Eurosport

München Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge ist hart mit Bundesliga-Rechteinhalber Eurosport ins Gericht gegangen. Der Sender soll sich aufgrund der Corona-Krise auf eine Sonderkündigungsklausel berufen und will den Vertrag mit der DFL auflösen.

Die Eurosport-Mutterfirma Discovery hat seinen Anteil an der letzten TV-Rate nicht bezahlt und will den Vertrag mit der DFL auflösen. Das US-Unternehmen soll sich angesichts der Coronakrise auf eine Sonderkündigungsklausel für den Fall von höherer Gewalt berufen. Eurosport hatte 2019 seine TV-Rechte an 45 Spielen pro Saison an den Streamingdienstleister DAZN verkauft, soll aber dem Vernehmen nach weiter die Hälfte der jährlich rund 80 Millionen Euro Kosten tragen.