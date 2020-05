Spucken verboten : Schiedsrichter nicht für Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen verantwortlich

Berlin Schiedsrichter Marco Fritz hat angekündigt, dass er Verstöße gegen die Hygiene-Regeln nicht sanktionieren werde. Die DFL hat derweil einen umfassenden Katalog an Auflagen für die Spieler aufgelegt, wie sie sich zu verhalten haben.

Nach wochenlanger Planung und Debatte soll es am Samstag mit Spielen ohne Zuschauer wieder losgehen - unter strengen Auflagen. So müssen die jeweiligen Hygienebeauftragten der Clubs am Spieltag bis spätestens 10.30 Uhr ein Formular an die DFL übermitteln. Damit bestätigen sie, dass alle auf dem Spielberichtsbogen gemeldeten Personen am Vortag negativ getestet wurden. Liegt die Meldung nicht vor, wird die Absetzung des Spiels empfohlen - wegen der gesundheitlichen Risiken.