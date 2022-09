Mainz in Überzahl mit einem glücklichen Sieg in Mönchengladbach – ein Traum-Freistoß von Aaron macht den Unterschied. Den Treffer gab es unmittelbar nach einer Roten Karte für Itakura wegen einer Notbremse. Am kommenden Wochenende geht es nach Freiburg. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, bis dann!