Borussias U23 siegt 2:1 : Zwei Profi-Tore und Platzverweis für Eugen Polanski

Ahlen Die Unterstützung aus dem Profiteam kam Gladbachs U23 erneut zu Gute beim 2:1-Sieg bei Rot-Weiß Ahlen. Auch Conor Noß traf. Am Ende musste Trainer Eugen Polanski vom Platz.

Neben Noß und Müsel, die beide möglicherweise in der „Nachspielzeit“ der Transferperiode noch Leih-Kandidaten sein und zum Beispiel nach Belgien, wo das Wechselfenster noch bis zum 6. September geöffnet ist, wechseln könnten, spielte der dänische Sommer-Zukauf Oscar Fraulo mit.

Polanskis Team leistete sich in Ahlen noch den Luxus, einen Elfmeter zu vergeben. Der eingewechselte Cagatay Kader wurde gefoult, der Übeltäter sah Rot. Doch Kader vergab vom Punkt. 1:1 stand es zu dem Zeitpunkt.

Tidiane Gueye hatte Ahlen schon nach vier Minuten in Führung gebracht. „Ein früher Rückstand gegen einen Gegner, der ohnehin sehr tief hinten drinsteht, war natürlich maximal schlecht“, sagte Polanski. Sein Team war überlegen, zunächst jedoch ohne großen Effekt.

„Die Jungs haben sich super in die Partie hereingearbeitet, allerdings hätten wir das Tempo im Spiel nach vorne noch höher gestalten können“, sagte Polanski. In der 26. Minute war Noß aber zur Stelle, er erzielte aus 14 Metern das 1:1. Für Noß war es das zweite Saisontor, er hatte schon beim 3:3 gegen Rot-Weiß Oberhausen am zweiten Spieltag getroffen.