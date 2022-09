0:1 gegen Mainz : Borussias erste Niederlage unter Trainer Daniel Farke

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat erstmals seit dem 16. April verloren und zum ersten Mal unter Trainer Daniel Farke. Gegen Mainz 05 gab es ein 0:1. Dabei vergab vor allem der Franzose Marcus Thuram einige Chancen, Ko Itakura flog vom Platz.

Borussia, in den vorangegangenen vier Heimspielen jeweils siegreich, tat sich schwer gegen den robusten Gegner. Es fehlte zu oft das Tempo im Spiel nach vorn, auch, weil die Mainzer Fünferkette die Räume gut blockierte. „Vorwärts, Borussia“, hatten die Fans in ihnen Choreografie vor dem Spiel als Motto ausgegeben, doch genau da hakte es bei Farkes Team. Allein Marcus Thuram schaffte es mit seinen Sololäufen, die Mainzer in Verlegenheit zu bringen, in der 22. Minute scheiterte er gleich zweimal an Torwart Robin Zentner.

Es war der Auftakt einer Reihe von großen Gelegenheiten, in die Thuram involviert war. In der 31. Minute traf der Franzose die Querlatte, in der 35. Minute war er nach einem Luft-Tritt von Maxim Leitsch auf und davon, legte quer auf Florian Neuhaus, doch Dominik Kohr spitzelte diesem den Ball vom Fuß. Kurz danach stand Thuram allein vor Zentner, schoss aber den Torhüter an. Sieben von acht Gladbacher Torschüssen vor der Pause gab Thuram ab, aufgrund der Qualität der Chancen musste Gladbach eigentlich führen. Allerdings waren die Mainzer ansonsten absolut gleichwertig, vor allem in der Anfangsphase sogar besser. Da hatten die Mainzer 5:0 Torschüsse. Danach bekam Gladbach das Geschehen besser in den Griff.