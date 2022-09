Borussias Personal : Befördert Farke Weigl und Ngoumou am Sonntag gleich ins Mainz-Aufgebot?

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Mainz aussehen

Mönchengladbach Borussias Trainer Daniel Farke sprach im Vorfeld des Mainz-Spiels über seine Neuen und sagte, wie er am Sonntag gegen Mainz 05 mit Julian Weigl und Nathan Ngoumou plant.

Julian Weigl hat richtig Lust auf Borussia. Doch der Neu-Borusse ist realistisch. Einen Kaltstart nach zwei Trainingstagen als Startelf-Teilnehmer am Sonntag gegen Mainz 05 (17.30 Uhr, Dazn) erwartet er nicht. „Ich gehe schwer davon aus, dass ich noch nicht in der Startelf stehe, dafür hat die Mannschaft in den letzten Wochen zu gut gespielt, gerade auch die Jungs auf meiner Position. Ich hoffe, dass ich im Kader bin. Das haben wir noch nicht final besprochen. Ich habe erst noch einiges an Taktik zu erlernen, weil ich die Spielidee kennen muss. Ich bin aber bereit und fit“, sagte der 26-Jährige.

Sein Trainer Daniel Farke ist erfreut über die Verpflichtung des Sechsers von Benfica Lissabon. „Es ist kein Geheimnis, dass ich ihn schon lange kenne und verfolge. Er ist ein gestandener Spieler und hat einen Top-Charakter. Zudem ist Jule in einem Alter, in dem er sich noch weiterentwickeln kann. Es war nicht einfach, ihn in den Borussia-Park zu lotsen. Unsere Geduld und Hartnäckigkeit haben sich am Ende ausgezahlt. Er ist ein Top-Transfer“, sagte Farke.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 11 Bilder Julian Weigl trainiert erstmals bei Borussia mit

Dass Weigl bereit wäre, gleich zu spielen, weiß Farke. „Er kennt die Bundesliga und wird daher keine lange Eingewöhnungszeit brauchen. Aber er muss sich erst an die Prozesse gewöhnen“, sagte Farke. Und: „Es ist ja nicht so, dass hier alles am Boden ist und wir unbedingt etwas verändern müssen“.

Doch er ist froh, „dass wir die beiden zur Verfügung haben“. Der Franzose Ngoumou „hat die ganze Woche schon mit uns trainiert und ist fit. Aber er ist ein junger Spieler, der sich noch an die Bundesliga gewöhnen muss. Dennoch hat er alle Chancen, am Sonntag im Kader zu sein“, sagte Farke.

„Julian ist topfit und kennt das Level, sodass er keine allzu lange Eingewöhnungszeit brauchen wird. Er ist etwas später dazugekommen. Sein Vorteil ist, dass er in einem Top-Zustand ist und die Liga kennt. Aufgrund seiner Klasse und Erfahrung ist er definitiv ein Thema für den Kader, auch wenn er nach ein paar Tagen noch gar nicht vollständig integriert sein kann“, sagte der Trainer.