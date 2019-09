Eklat in Porta Westfalica : Fußballer feiern Aufstieg mit „Sieg Heil“-Rufen

(Symbolbild). Foto: dpa / Claus Bergmann

Porta Westfalica Ein vier Monate altes Video der Aufstiegsfeier des TuS Holzhausen/Porta sorgt für Entsetzen. Die westfälischen Amateurfußballer feierten bei ihrer Aufstiegsfeier in die Kreisliga A offenbar mit „Sieg Heil“-Rufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Amateurfußballer des westfälischen TuS Holzhausen/Porta haben bei ihrer Aufstiegsfeier in die Kreisliga A für einen Eklat gesorgt. Auf einem Video aus der Kabine, das wohl Anfang Mai aufgenommen wurde, rufen einige der Feiernden mehrfach im Chor „Sieg Heil“. Das berichtet das „Mindener Tageblatt“, dem der rund 13-sekündige Ausschnitt vorliegt. Für die Veröffentlichung machte das Blatt die Beteiligten unkenntlich. Ihnen könnte jetzt eine empfindliche Strafe drohen. Der Ruf ist strafbar.

Die Stadt Porta Westfalica soll das Video ebenfalls erhalten haben. „Die Stadt wird sich in dieser Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft und den Verfassungsschutz wenden“, heißt es in einer Stellungnahme.

Der Vorsitzende des Kreisligisten, Matthias Adamkowitsch, sagte auf Anfrage des „Mindener Tageblatts“: „Ich bin geschockt. Wir distanzieren uns von diesem Video“, und kündigte Konsequenzen an: „So etwas darf und wird nicht wieder vorkommen. So etwas lassen wir nicht zu.“ Am Mittwochabend will sich der Vorstand zusammensetzen. Auch der Trainer der ersten Mannschaft und einige Spieler sollen befragt werden.

Der Trikotsponsor RWS Baustoff-Recycling GmbH will seine Unterstützung trotz des Vorfalls fortsetzen. Geschäftsführer Rainer Spier sagte dem „Mindener Tageblatt“: „Ich stehe weiterhin zum Verein. Ich sehe es aber tolerant. Die Jungs haben an dem Tag schön gefeiert. Das kommt immer mal vor. Das Thema wird mir zu sehr an die große Glocke gehängt.“

Einige Gegner planen wohl den Verein künftig zu boykottieren.

(eh)