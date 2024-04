Ein Ausfall wog besonders schwer Warum es für Fortunas U23 gegen Düren nur zu einem Punkt reichte

Der Kontrast zwischen dem ersten und dem zweiten Duell von Fortunas Regionalliga-Fußballern mit dem 1. FC Düren in dieser Saison hätte größer kaum sein können. Während die Dürener im Hinspiel mit fünf Toren die Entlassung von Ex-Trainer Nico Michaty besiegelten, sahen die 256 Zuschauer beim Rückspiel im Paul-Janes-Stadion ein torloses Unentschieden. Dass es dazu kam, lag nicht an mangelnden Chancen. Gerade die Gäste erspielten sich einige, doch sie verfolgte an diesem Tag das Pech.