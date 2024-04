„Ein echtes Highlight“ Wenn Fortuna nach Büderich reist, kommt sogar der Bürgermeister vorbei

Die „Fußball Freunde Büderich ’22“ feiern ihr zweijähriges Bestehen. Am 1. April 2022 gründeten zehn Kicker die Hobbymannschaft, die Themen wie Integration und Vielfalt eindrucksvoll vorlebt. Inzwischen zählt der Verein mehr als 60 Mitglieder aus zehn verschiedenen Nationen. Ihren zweiten Geburtstag feiern die Fußballfreunde im großen Rahmen: Am Tag der Arbeit – am Mittwoch, 1. Mai – tragen sie im Stadion am Eisenbrand in Büderich ein Freundschaftsspiel gegen die Traditionsmannschaft von Fortuna aus.