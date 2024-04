Regionalliga West Aachen vor Rückkehr in die 3. Liga - Spielabsage in Wuppertal

Alemannia Aachen ist nur noch einen Sieg von der Rückkehr in den Profifußball entfernt. Mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg bei der Reserve des SC Paderborn 07 kam der ehemalige Bundesligist am Samstag dem Aufstieg in die 3. Liga einen großen Schritt näher. Vier Spieltage vor Saisonende führt das Team von Trainer Heiner Backhaus die Tabelle mit 14 Punkten Vorsprung an.