Final Four in Düsseldorf Streets United gewinnt die erste Saison der Baller League

Mitte Januar ist die erste Saison der Baller League, das Hallenfußball-Projekt der beiden Weltmeister Lukas Podolski und Mats Hummels, gestartet. Seitdem fanden stets am Montagabend die insgesamt elf Spieltage in der Motorworld in Köln-Ossendorf statt. Das große Interesse an der ersten Spielzeit ließ sich bislang an den wöchentlich rund 100.000 Live-Zuschauern auf der Streamingplattform Twitch und den Zahlen in den sozialen Netzwerken erahnen, vor Ort in der kleinen Kölner Halle war auf den Rängen Platz für rund 500 Fans.