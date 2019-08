Letzte Ruhestätte neben Vereinsgründer : Fußballfans aus Essen bekommen eigenen Friedhof

Essen Fußballfans des Traditionsvereins Rot-Weiss Essen können ab dem 21. August ihre letzte Ruhestätte auf dem Matthäusfriedhof in Essen finden. Für die Gestaltung der Gräber gibt es spezielle Vorgaben.

Die evangelische Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim weiht auf dem Matthäusfriedhof gemeinsam mit Rot-Weiß Essen zwei Gemeinschaftsfelder für Urnen- und Sargbestattungen ein, die direkt neben dem Grab des Vereinsgründers Georg Melches liegen, wie der Evangelische Kirchenkreis Essen am Donnerstag mitteilte. Letzte Ruhestätten für Fußballliebhaber gibt es bereits etwa in Gelsenkirchen für Schalke- und in Hamburg für HSV-Fans.