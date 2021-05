Back in Black : Fußballer des BV Weckhoven arbeiten weiter am Comeback

Neuss Das große Ziel ist die Rückkehr in die Kreisliga B. Dabei vertraut der ehemalige Bezirksligist auf die Dienste seiner Urgesteine Seppi Stumpilch und Robert Thomas.

Und der ehemalige Bezirksligist arbeitet weiter am Comeback: Zusätzlich zu seiner Alt-Herren-Mannschaft schickt der BV Weckhoven in der Saison 2021/22 nun wieder zwei Seniorenteams ins Rennen – beide starten in der Kreisliga C. Dabei setzt der Verein in der Erstvertretung weiter auf das bewährte Trainergespann Stumpilich/Thomas. „Zudem konnten bereits namhafte Neuzugänge verzeichnet werden“, sagt der für die Pressearbeit zuständige Friedhelm Krahwinkel. Darüber hinaus soll es auch wieder eine echte „Zweite“ geben, trainiert von dem aus Reuschenberg zurückgekehrten Frank Förster. Krahwinkel: „Beide Teams haben sich auf die Fahnen geschrieben, so lange wie möglich im oberen Tabellendrittel mitzuspielen, um in den Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga B eingreifen zu können.“