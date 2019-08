„Größter Fehler meines Lebens“ : Sportdirektor Neururer schimpft auf die SG Wattenscheid

Bochum Die Tage von Peter Neururer als Sportdirektor der SG Wattenscheid 09 könnten bald gezählt sein. In einem Interview schimpfte der ehemalige Bundesliga-Trainer auf seinen Arbeitgeber. „Man kann hier einfach nicht arbeiten“, sagte er.

Demnach schulde der Regionalliga-Club, der im Sommer zum wiederholten Mal in den vergangenen Jahren nur knapp der Insolvenz entkam, nicht nur den Spielern Geld. Er selbst könne Spielern und Trainer „auch nicht mehr in die Augen schauen“: „Was soll ich den Jungs denn erzählen? Sie gewinnen das erste Saisonspiel und dann ist wieder kein Geld da. Da verliere ich doch auch meine Glaubwürdigkeit. Das alles geht einfach nicht mehr.“ Während der Saisonvorbereitung war Aufsichtsratschef und Haupt-Geldgeber Oguzhan Can zurückgetreten.