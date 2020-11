Fußball-Weltmeister : Lukas Poldolski will bei den Kölner Haien Eishockey spielen

Lukas Poldolski will bei den Kölner Haien Eishockey spielen

Köln Er ist als echter kölscher Jung bekannt. Und als solcher will sich Lukas Podolski, der jahrelang Fußball beim 1. FC Köln spielte, nun auch bei den Kölner Haien auf dem Eis versuchen – unter einer Bedingung.

Der einstige Fußball-Weltmeister Lukas Podolski will die Fußballschuhe gegen Schlittschuhe tauschen - zumindest für kurze Zeit. Wie die Kölner Haie am Freitag mitteilten, hat er dem DEL-Club aus seiner Heimatstadt eine ungewöhnliche Wette angeboten. „Wenn ihr es schafft, die 100.000er-Marke an verkauften #immerwigger-Tickets zu knacken, werde ich Spieler der Kölner Haie“, wird der 35 Jahre Profi vom türkischen Club Antalyaspor zitiert. Haie-Chefcoach Uwe Krupp sieht dem möglichen Gastspiel mit Vorfreude entgegen: „Durch seinen späten Einstieg kommt da selbst mit seinen athletischen Voraussetzungen einiges auf ihn zu. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt.“