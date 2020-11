Bundesligist hält trotz Corona an Tradition fest : 1. FC Köln präsentiert neues Karnevalstrikot

Ein Mann trägt das neue Karnevalstrikot des 1. FC Köln. Foto: dpa/Thomas Faehnrich

Köln Wegen der Corona-Pandemie fällt der Karneval am 11. November und auch im neuen Jahr aus. Der 1. FC Köln hat trotzdem ein neues Karnevalstrikot rausgebracht. Mit jedem verkauften Trikot will der Bundesligist auch die Kultur in Köln und der Region unterstützen.

Die Jecken in Köln müssen während der von der Corona-Pandemie geprägten Session auf vieles verzichten - nur nicht auf die schon liebgewonnene Tradition der Karnevalstrikots ihres FC. Pünktlich zum Elften im Elften bringt der Fußball-Bundesligist das spezielle Leibchen im diesjährigen „Lappenclown-Look“ heraus. Das teilten die Kölner zum Auftakt der Session am Mittwoch mit. Das Besondere im verrückten Jahr 2020: Von jedem verkauften Trikot kommen 1,11 Euro Kulturschaffenden in Köln und der Region zugute, die besonders unter den Folgen der Pandemie leiden.

Och dä größte Dress geiht eimol vorbei. De schöne Zigge kumme ganz secher widder ♥🤍

Das neue #effzeh-Karnevalstrikot ist da 👉 https://t.co/ZqAEPSbeGH



Für jedes verkaufte Trikot kommen 1,11 Euro der Kultur in #Köln und der Region zugute.

„Konzipiert haben wir das Karnevalstrikot schon lange vor der Pandemie, als noch unvorstellbar war, dass der diesjährige Sessionsstart ausfallen würde“, erklärte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in einer Vereinsmitteilung. „Das Karnevalstrikot ist für viele Fans eine liebgewonnene Tradition geworden, ein emotionales Sammlerstück, das ihnen viel bedeutet - genauso wie uns. Deshalb haben wir entschieden, zu dem Trikot zu stehen. Auch wenn es in diesem Jahr leider nicht möglich ist, Karneval gemeinsam zu genießen.“ Mit der Unterstützung der Kultur wolle der FC zudem „ein kleines Zeichen der Solidarität setzen“, so Wehrle.

Mit Liebe zum Detail ♥🤍 #effzeh

Das Karnevalstrikot ist bereits das siebte der rheinischen Clubs und orientiert sich an einem Klassiker des Kölschen Karnevals: dem Lappenclown-Kostüm. In rot-weiß gehalten, greift es als Zeichen der Verbundenheit zu Stadt, Brauchtum und Bürgern elf Symbole Kölns und des Karnevals auf.

(dpa/old)