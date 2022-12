Nach vermeintlicher Abschiedsrede Wo sich Thomas Müller unter den DFB-Größen einordnet

Bedeutung für die Mannschaft Aus rein sportlicher Sicht wurde Müllers Bedeutung für die Nationalmannschaft von Turnier zu Turnier geringer. Bei der WM 2010 und EM 2012 war er als rechter Außenstürmer absolut unumstritten. Genauso 2014 in Brasilien, wo der Weltmeister mit 84 Kilometern die höchste Gesamtlaufleistung aller Spieler des Turniers ablieferte. Bei der WM 2018 und der EM 2021 gehörte er zu den tragischen Figuren im Nationaldress. Im März 2019 wurde der Routinier vom damaligen Bundestrainer Jogi Löw sogar für rund zwei Jahre aus dem DFB-Kader gestrichen. Bei der WM 2022 in Katar kam Müller zwar in allen drei Vorrunden-Partien von Beginn zum Einsatz, hing aber oft in der Luft und steuerte sowohl als Mittelfeldspieler als auch als Mittelstürmer nur insgesamt zwei Torschüsse bei.