Knapper 2:1-Sieg : Bayern schlägt Köln im Energiesparmodus

Köln Die Vielflieger von Bayern München haben im Energiesparmodus den nächsten Sieg eingefahren und damit vorerst die Tabellenspitze erobert. Der Rekordmeister gewann beim 1. FC Köln mit 2:1 (2:0) - trotz einer schwunglosen Vorstellung und ohne die geschonten Robert Lewandowski und Leon Goretzka.

Thomas Müller (13., Handelfmeter) und Serge Gnabry (45.+1) trafen in der ersten Halbzeit und sorgten wettbewerbsübergreifend für den siebten Erfolg in Serie. Der FC, der durch Dominick Drexler (83.) spät noch verkürzte, ist dagegen nun bereits 16 Ligaspiele ohne Sieg.

Die Münchner erfüllten damit die nächste Pflichtaufgabe in strapaziösen Zeiten, vier Auswärtsspiele innerhalb von zwölf Tagen schlauchen auch den stärksten Kader: Erst am vergangenen Dienstag der Arbeitssieg in der Champions League bei Lokomotive Moskau (2:1), und nach der Aufgabe in Köln folgen in der Königsklasse das Spiel bei RB Salzburg (Dienstag) und der Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund (Samstag).