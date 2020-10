FC-Manager Heldt : Saisonabbruch „hängt wie Damoklesschwert über uns“

Köln Für Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln ist eine mögliche Einstellung des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen eine ständige Bedrohung.

Kritik übte der zweimalige Nationalspieler erneut und mit Nachdruck am Freundschaftsspiel des DFB-Teams in der vergangenen Woche gegen die Türkei in Köln (3:3). „Freundschaftsspiele gilt es zu vermeiden, die braucht keiner“, sagte der 50-Jährige: „Die Nations League wurde uns so verkauft, dass man keine Freundschaftsspiele mehr stattfinden lassen muss. Jetzt findet die Nations League statt und Freundschaftsspiele auch. Da kann ich nix mit anfangen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, und das Gefühl hatten wir in der letzten Länderspielpause nicht.“